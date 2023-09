Demain nous appartient spoiler : catastrophe au lycée, les victimes sont... (vidéo épisode du 6 septembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – La semaine à venir ne s’annonce pas joyeuse dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, à Sète, une terrible explosion va survenir au lycée Agnès Varda et une partie de l’établissement va s’effondrer !

Dans quelques jours, c’est le chaos au lycée quand Renaud et Victoire arrivent sur place aux côtés des pompiers.











Bénédicte est en panique, Dorian est à l’intérieur. Victoire retrouve avec soulagement Amel et Adam. Mais Adam est inquiet, son père était à l’intérieur ! Victoire lui explique qu’ils viennent d’arriver, ils n’ont pas de nouvelle de François pour l’instant.

Et ce que Renaud ne sait pas, c’est que Marianne était à l’intérieur du lycée pour une intervention sur l’orientation. Elle fait partie des victimes les plus graves !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1508 du 6 septembre 2023 : Renaud et Victoire au secours des victimes au lycée

