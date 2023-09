Ici tout commence spoiler : Jasmine fait une annonce et choque Deva (vidéo épisode du 6 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Jasmine a vécu un été compliqué entre sa rupture avec Axel et les départs de Greg et Eliott dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Elle a du tout encaisser et la rentrée avec Naël va être bien speed ! Mais dans quelques jours, Jasmine va annoncer une bonne nouvelle à ses amis !

En effet, elle réunit Deva et David pour leur annoncer qu’elle est en couple avec Thibaut !











Deva et David sont très heureux pour eux et ils se doutaient que ça arriverait. Mais ils rigolent moins quand Jasmine leur propose… un plan à quatre ! Deva est sous le choc jusqu’à ce que Jasmine et Thibault éclatent de rire. Evidemment, c’était une blague !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 746 du 6 septembre 2023, Jasmine annonce une belle nouvelle



Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.