Ici tout commence spoiler : Rose menace Antoine ! (vidéo épisode du 25 septembre)

Ici tout commence spoiler – Rose va enfin faire son grand retour à l’institut dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Rose est enfin de retour de ses longues vacances à Barcelone !

Et si à l’institut on a du s’adapter à son absence, Rose n’apprécie pas d’avoir été remplacée à la tête du master et règle ses comptes avec Antoine !











Rose est de retour de son voyage en Espagne et elle ne s’attendait pas à être remplacée si vite… par Olivia… et encore moins à l’apprendre par les élèves. Si Antoine espérait des excuses, c’est raté ! Le directeur adjoint de l’institut Auguste Armand doit faire face à la mauvaise foi de Rose, qui ne voit pas où est le problème à avoir lâché le master en pleine rentrée et sans prévenir…

Pire, Rose n’hésite pas à menacer Antoine ! Elle lui dit qu’elle ne compte pas se laisser évincer comme ça…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 759 du 23 septembre 2023, Rose et Antoine le clash



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.