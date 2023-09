C à vous du 20 septembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 20 septembre 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme tous les soirs, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd'hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 20 septembre 2023 : le sommaire

🔵 📌 Un cessez-le-feu conclu après l’offensive militaire azérie au Haut-Karabakh. On en parle avec Olivier Weber, écrivain et grand reporter, prix Albert-Londres, auteur du livre “Dans l’œil de l’archange” aux éditions Calmann Levy.

🔵 📌 Christel Heydemann, directrice générale du groupe Orange, est l’invitée de C à Vous



🔵 📌 Première journée de la visite officielle du roi Charles III en France : décryptage avec Vincent Meylan, rédacteur en chef de Point de vue, dans C à vous

🔵 🍽️ Au dîner de C à Vous : Fred Testot pour la série “Rictus”, disponible sur OCS

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Indra Carrillo, chef propriétaire du restaurant gastronomique “La Condesa” à Paris

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Dominique Rizet et Christophe Delay pour l’émission “Faites entrer l’accusé”, les dimanches à 21h10 sur RMC Story; et Claire Berest pour son livre “L’Epaisseur d’un cheveu”, paru aux éditions Albin Michel

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 20 septembre 2023 à 19h sur France 5.