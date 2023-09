Ici tout commence spoiler : un retour surprise à l’institut (vidéo épisode du 22 septembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – C’est un grand retour qui se profile à l’institut Auguste Armand dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, une élève va faire son grand retour et faire sa rentrée avec quelques semaines de retard !

Il s’agit de… Kelly ! La fille de Laetitia est de retour d’un stage avec une grande cheffe et prête à démarrer sa troisième et dernière année d’études.











Kelly is back ! Ambre est ravie de retrouver sa copine, qui lui confie que la cheffe chez qui elle était en stage a voulu l’embaucher. Mais elle a refusé pour finir ses études à l’institut.

Mais le retour de Kelly ne se passe pas comme prévu avec Lionel. Kelly est dépassée par l’égocentrisme de son chéri… Le major de promo a un petit peu pris la grosse tête et ne s’intéresse pas du tout à son expérience. Ambre pense que ça va lui passer mais Kelly ne semble pas convaincue…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 758 du 22 septembre 2023, Kelly est enfin de retour



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

