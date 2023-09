Les Cinquante du 14 septembre : 4 éliminés et un abandon (résumé + replay épisode 9)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 9 du jeudi 14 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 9 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Le Lion accueille les joueurs pour une troisième épreuve dans l’arène.





Il s’agit de se percher sur des structures plus ou moins stables. Anthony est le premier éliminé, suivi d’Emilie. Frédérique est également éliminée, suivie par Tressia, Enzo, Montaine et Eloïse.







Publicité





Les éliminés retournent au château tandis que les joueurs victorieux vont devoir encore une fois faire des choix. Ils peuvent en sauver seulement 3 sur 7 !

C’est l’heure des résultats ! Sont sauvés : Eloïse, Tressia, et Enzo. Sont donc éliminés ce soir : Anthony, Montaine, Emilie et Frédérique !



Publicité





Les éliminés quittent le château. Gary pleure du départ de Fred, Fabrice est ému. Et un gros clash éclate entre Kamel et Emilie. Elle lui reproche de ne pas avoir voté pour elle. Kamel s’emporte et décide d’abandonner et quitter l’aventure !

VIDÉO Les Cinquante du 14 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 9 ce jeudi 14 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 15 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 10.