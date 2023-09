Un si grand soleil du 15 septembre : Yanis tire sur Tom (résumé et vidéo épisode 1239 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 15 septembre, spoiler résumé de l’épisode 1239 en avance – Déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui va se passer demain dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si tel est le cas, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 15 septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Manu recherche Yanis, il interroge sa mère. Mais elle ne sait pas où il est. Elle dit qu’un collègue est déjà venu le voir mais Manu ne comprend pas. Elle le décrit, il comprend que c’est Virgile… Il lui montre une photo et la femme l’identifie.







Publicité





Alix parle du mariage avec Virgile, qui ne l’écoute pas du tout… Elle fait le plan de table pour samedi. Elle demande à Virgile s’il s’inquiète pour Tom, il lui dit que non, il est juste fatigué. Alix lui dit de se reposer, elle s’occupe de tout… Manu appelle Virgile, il doit le voir c’est urgent !



Publicité





Chez Maéva, Carine cherche son téléphone avant d’aller travailler. Elle dit qu’elle a mal dormi et au boulot elle ne fait que penser à Vincent, elle le voit partout.

Manu retrouve Virgile et l’interroge sur Yanis. Mais Virgile refuse toujours de parler. Manu lui dit que ça va mal se terminer tout ça et il ne va pas pouvoir le couvrir longtemps. Il lui dit de les laisser travailler.

Louis et Robin proposent à Maéva une soirée plage mais elle est trop inquiète pour sa mère. Ils pensent qu’il faut qu’elle change de travail mais Maéva dit qu’elle n’a pas l’énergie. Louis assure que Léonore a passé son cv dans sa boite, il va la relancer. Louis appelle sa mère, elle va voir où ça en est et le tient au courant. Léonore demande à Enric pour le poste de magasinier et elle dit que ça ne correspond pas, il préfère embaucher un jeune ! Léonore le supplie de lui donner une chance mais il refuse.

Aux Sauvages, Virgile retrouve Emma. Il sait où il est mais il s’est foutu dans une grosse merd*. Il lui dit qu’il ne doit pas s’inquiéter, il l’a mis à l’abris dans une planque. Il va faite en sorte que ça ne dure pas trop longtemps. Emma le remercie.

Elisabeth est avec Bertier quand Léonore les interrompt pour parler de la candidature de Carine. Elisabeth se radoucit quand elle lui dit qu’elle a vu son cousin mourir dans l’expulsion de son logement. Elisabeth fait le lien avec la foncière et accepte de l’embaucher. Elle appelle Enric pour lui dire, il n’est pas content.

Chez L Cosmétiques, Bertier pense qu’elle y est allée trop fort en passant par Elisabeth. Il pense qu’Enric risque de mal le prendre, mais Léonore assume et l’a trouvé macho sur ce coup là.

Virgile est en voiture, Yanis le surveille avec le traceur GPS. Il a l’adresse de la planque de Tom. Virgile dit à Tom être allé chez Yanis mais ne pas l’avoir trouvé. Tom n’en peut plus d’être enfermé là. Il pleure, Virgile lui dit de se calmer.

Virgile s’en va. Yanis arrive juste après et tire en direction de Tom ! Tom a jute le temps de se cacher pour appeler Virgile ! Il pleure, Virgile fait demi-tour et arrive. Yanis balance de l’essence et met le feu à la planque ! Virgile arrive et tire sur Yanis. Avec l’incendie, Virgile a une vision de sa fille, Léa. Tom appelle Virgile, qui est comme bloqué…

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoiler : le départ de Virgile (VIDÉO épisode du 20 septembre)

VIDÉO Un si grand soleil du 15 septembre extrait, Virgile a une vision de Léa

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.