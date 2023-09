Les Cinquante du 15 septembre : la décision de Kamel, les oubliés prêts à rentrer (résumé + replay épisode 10)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 10 du vendredi 15 septembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 10 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. Après son clash avec Emilie, Kamel est prêt à abandonner. Il veut partir, mais les autres joueurs l’encouragent à rester.





Anaïs est en larmes, elle n’accepte pas que Kamel parte… Kamel est touché et ça le fait réaliser qu’il fait une erreur. Il décide de rester !







Publicité





Pendant ce temps là, les éliminés font leurs valises et s’en vont. Ils partent sous les applaudissements des autres joueurs.

Chez les oubliés, il ne reste plus que 20 heures pour récupérer toutes les clés. Et le Lion leur annonce qu’il est temps de chercher la 3ème clé ! Ils ont une nouvelle énigme à résoudre. Et ils sont encore une fois efficaces ! Jessica trouve la 3ème clé, il ne leur en manque plus qu’une pour intégrer le château !



Publicité





Pendant ce temps là, les autres demandent encore une fois à Antoine de faire de l’hypnose. Il leur propose donc une nouvelle séance et ils sont encore bluffés.

Le Lapin arrive ensuite pour « l’énigme du professeur ». Tout le monde a la pression ! Le Lapin embarque Kamel et Anaïs. Ils peuvent remporter 2.000 euros pour la cagnotte ! Plus ils mettront de temps à résoudre l’énigme, moins ils auront de gains ! Ils mettent beaucoup de temps et finissent par réussir mais après le temps imparti, ils ne remportent rien. Ils rentrent au château et doivent l’annoncer aux autres.

Les oubliés sont convoqués dans le salon. Le Lion leur annonce qu’ils chercheront la 4ème clé le lendemain, et en cas de succès ils iront dans le château. Le Lion leur présente les candidats de la saison ! Mélanie est bouleversée en voyant qu’il y a Bastos… Et Vivian est ravi de voir qu’il y a Romane. Le Lion leur donne ensuite la liste des éliminés ! Tous les oubliés se promettent de faire sortir Bastos en premier.

VIDÉO Les Cinquante du 15 septembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 10 ce vendredi 15 septembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous lundi 18 septembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 11.