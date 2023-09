Coupe du Monde de rugby : suivre Nouvelle Zélande / Namibie en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Coupe du Monde de rugby 2023 suivre Nouvelle Zélande / Namibie en direct, live et streaming. Suite de la Coupe du Monde de rugby 2023 ce vendredi soir avec le second match de la Nouvelle Zélande face à la Namibie, au Stadium de Toulouse.





Une rencontre à suivre en direct sur TF1 à partir de 20h40 ce vendredi 15 septembre 2023. Coup d’envoi à 21h05.







Après une défaite face au XV de France, les All Blacks comptent bien aller chercher la victoire ce soir face à la Namibie. Un match commenté par Stefan Etcheverry et Thomas Lombard.

Nouvelle Zélande / Namibie, composition des équipes

Le XV de départ de la Nouvelle Zélande : 15. B. Barrett ; 14. Clarke, 13. Lienert-Brown, 12. Havili, 11. Fainga’anuku ; 10. McKenzie, 9. Roigard ; 7. Papali’i, 8. Savea (cap.), 6. Jacobson ; 5. Whitelock, 4. Retallick ; 3. Laulala, 2. Taukei’aho, 1. Tu’ungafasi.

Remplaçants : 16. Coles, 17. De Groot, 18. Newell, 19. Barrett, 20. Vaa’i, 21. Smith, 22. Mo’unga, 23. Ioane.



Le XV de départ de la Namibie : 15. Loubser ; 14. Mouton, 13. Deysel (cap.), 12. Malan, 11. Rossouw ; 10. Swanepoel, 9. Stevens ; 8. Richard, 7. Gaoseb, 6. Conradie ; 5. Uanivi, 4. Retief ; 3. Coetzee, 2. van Jaarsveld, 1. Benade.

Remplaçants : 16. van der Westhuizen, 17. Sethie, 18. Shifuka, 19. van Lill, 20. Booysen, 21. Katjijeko, 22. Theron, 23. Greyling.vsi.

Nouvelle Zélande / Namibie en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur TF1 dès 20h40. Streaming et live sur myTF1.

Pour le score en temps réel, rendez-vous sur le site officiel de la Coupe du Monde de Rugby.

Nouvelle Zélande / Namibie, un match de rugby évènement à suivre à 21h05 sur TF1.