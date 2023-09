« Les rencontres du Papotin » avec Jonathan Cohen ce soir sur France 2 (2 septembre)

Publicité





« Les rencontres du Papotin » du 2 septembre 2023 – Nouveau numéro inédit des « Rencontres du Papotin » ce samedi soir sur France 2. Pour cette première émission de rentrée de la rédaction du Papotin, retrouvez les journalistes atypiques pour une interview sans filtre de Jonathan Cohen.





A suivre dès 20h30 sur France 2 mais aussi sur france.tv







Publicité





« Les rencontres du Papotin » du 2 septembre 2023 : Jonathan Cohen face à la rédaction du Papotin

Acteur, scénariste, réalisateur et producteur, Jonathan Cohen est devenu ces dernières années une figure incontournable du petit et du grand écran. Pendant ce nouveau numéro, il a pu discuter librement de sa vie avant d’être comédien, de son rapport à l’humour mais il a aussi pu partager sa passion pour les grands textes classiques, et pour Shakespeare en particulier. L’occasion pour lui de livrer une autre facette de sa personnalité.

Les rencontres du Papotin, rappel du principe

Ce nouveau magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique. Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Lors de cette rencontre, les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! »



Publicité





Extrait vidéo

C'est la rentrée pour nos journalistes atypiques du Papotin qui reçoivent Jonathan Cohen pour une interview sans filtre ! 📺 Ce samedi à 20h30 et sur https://t.co/PaFR6EjDAN#LesRencontresduPapotin pic.twitter.com/DdsIU1kvEy — France 2 (@France2tv) September 1, 2023

Les rencontres du Papotin, un rendez-vous à retrouver régulièrement sur France 2, le samedi à 20h30.