Rugby Top 14 : suivre Bordeaux / Toulon en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Rugby Top 14 – Bordeaux / Toulon en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce dimanche 3 septembre 2023 sur Canal+ ! Suite et fin de la troisième journée du Top 14 ce soir avec ce match qui oppose l’ASM Clermont au Stade Rochelais.





Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+ dès 20h50, coup d’envoi à 21h05.







La troisième journée du Top 14 se termine ce dimanche soir. Bordeaux est 8ème avec 5 points tandis que Toulon n’est que 12ème avec 4 points.

Bordeaux / Toulon compositions des équipes

Le XV de départ de Bordeaux-Bègles : Ducuing – Buros, Dubié, Tapuai, Uberti – (o) Garcia, (m) P. Abadie -Vergnes, Lakafia, Diaby – Douglas, Jolmes – Cobilas, Lamothe, Kaulashvili.

Remplaçants : Maynadier, Boniface, Ricard, Miquel, Nanette, Holmes, Depoortere, Sadie.



Le XV de départ du RC Toulon : Luc – Dréan, Rabut, Tuicuvu, R. Rebbadj – (o) Hervé, (m) Serin – E. Abadie, S. Tolofua, Youyoutte – Jones, Tanguy – Setiano, C. Tolofua, Priso.

Remplaçants : Boulassel, Devaux, Halagahu, Warion, Le Corvec, Danglot, Lolesio, Brookes.

Bordeaux / Toulon en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 21h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservé aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue Nationale de Rugby.

Bordeaux / Toulon, 3ème journée du Top 14, un match évènement à suivre aujourd’hui sur Canal+.