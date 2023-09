« Scènes de ménages » : le prime « Au boulot » ce soir sur M6 (14 septembre)

Publicité





Scènes de ménages au programme TV de ce jeudi 14 septembre 2023 – Ce soir à la télé, M6 rediffuse un prime avec la joyeuse bande de la série « Scènes de Ménages ». Intitulé « Au boulot », ce prime date de… 2018 !





A voir ou revoir dès 21h10 sur M6 mais aussi en live streaming et replay sur 6Play.







Scènes de ménages : au programme du prime « Au boulot »

Découvrez les couples de « Scènes de ménages » dans leur univers professionnel !

« Scènes de Ménages : au boulot ! » promet de drôles de rebondissements entre un retour à la vie active plus que chaotique pour Huguette et Raymond, les premiers pas de José et Liliane à la mairie avec la présence inédite de son ennemi juré Chamard, l’organisation d’une grève chez « Bricoflex » par Emma et Fabien, et enfin la pharmacie de Philippe qui se transforme en buvette grâce à Camille !

Finies les vacances, maintenant au boulot !

Avec Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY (José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien), Anne-Elisabeth BLATEAU (Emma), Amélie ETASSE (Camille) et Grégoire BONNET (Philippe)



Guests : Didier BOURDON (Chamard), Liliane ROVÈRE (sœur d’Huguette), Atmen KELIF (ambianceur), Jacky BERROYER (René), TANO (Francis) et Luis REGO (braqueur de station-service)