Tous en cuisine : ingrédients et recette du biscuit chocolat coulant et praliné maison de Cyril Lignac (14 septembre)

« Tous en cuisine : la recette du jour » du 14 septembre 2023 – Cyril Lignac est de retour chaque soir sur M6 pour la version courte de « Tous en cuisine ». Désormais, le chef vous propose une recette express en 1min30 chaque soir à 18h20 sur M6 !





Pour sa nouvelle recette jeudi soir, il s’agissait d’un dessert : le biscuit chocolat coulant et praliné maison. A voir ou revoir sur 6PLAY







Tous en cuisine du 14 septembre 2023 : la recette du biscuit chocolat coulant et praliné maison de Cyril Lignac

INGRÉDIENTS POUR 4 PERSONNES

110 g de chocolat noir

110 g de beurre

60 g de farine

150 g de sucre

4 œufs bio

Beurre et farine pour les moules individuels

Pour le praliné noisette

450 g de noisettes émondées

280 g de sucre en poudre

100 g d’eau

1 pincée de fleur de sel



Pour le praliné à la noisette, préchauffez le four à 200°C. Déposez les noisettes à torréfier pendant 10 minutes. Mélangez l’eau avec le sucre dans une casserole puis faites cuire jusqu’à obtenir un caramel blond. Ajoutez les noisettes chaudes, mélangez aussitôt et débarrassez sur une feuille de silicone ou du papier cuisson à plat. Laissez refroidir légèrement et ajoutez la fleur de sel. Versez dans le bol du blender et broyez jusqu’à ce que le praliné soit bien lisse. Débarrassez dans un bocal ou dans un récipient de votre choix.

Pour confectionner les biscuits chocolat, préchauffez le four à 190°C. Beurrer et fariner les petits moules. Dans une casserole d’eau chaude, déposez un saladier et faites fondre le chocolat au bain-marie. Mettez le beurre. Retirez le saladier de la casserole. Ajoutez ensuite la farine et le sucre. Mélangez.

Fouettez les œufs en omelette dans un bol. Versez-les petit à petit dans le mélange précédent en remuant. Dans chaque moule individuel, versez 120g de pâte et enfournez 7 minutes. Démoulez à l’envers sur une spatule large et remettez à l’endroit dans les assiettes, versez une cuillère à café de praliné au centre.

Le saviez-vous ?

– Le septième livre inspiré des recettes de l’émission, intitulé « Fait Maison n°7 », est déjà disponible en pré-commande sur Amazon. Il paraitra le 27 octobre.

« Tous en cuisine » revient chaque soir du lundi au vendredi dès 18h20 sur M6 et 6PLAY.