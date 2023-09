Un si grand soleil du 4 septembre : Tom en grand danger (résumé et vidéo épisode 1231 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 4 septembre, spoiler résumé de l’épisode 1231 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode de votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 4 septembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Tom est avec Stan e Yanis. Il exige qu’il rembourse les 6.000 euros sous trois jours ! Pendant ce temps là, Cécile interroge Achille sur la perquisition au lycée. Achille dit que le dealer n’était pas au lycée, Cécile peine à y croire après la découverte du stock dans un casier du lycée. Cécile demande à Achille s’il couvre quelqu’un ! Achille s’énerve et s’en va ! Christophe reproche à Cécile d’avoir trop insisté auprès d’Achille, il n’a pas apprécié non plus qu’il l’emmène chez le procureur. Cécile pense qu’il fallait marquer le coup mais Christophe lui reproche d’avoir décidé ça tout seul.

Becker est toujours sur son enquête pour coincer Mallard. Janet croise les doigts, elle veut que ces mecs tombent. Pendant ce temps là, Mallard donne les 20.000 euros à Dimitri pour son beau-père. Il lui demande s’ils sont toujours d’accord, Dimitri lui assure que oui, dans quelques jours le procureur prononcera le non lieu. Mallard lui donne l’enveloppe, il aura l’autre moitié quand le non lieu sera prononcé.



Au commissariat, Alex et Becker ont trouvé un homme qu’ils espèrent faire parler en lui proposant un accord avec le fisc. Au lycée, Sabine confie à Eve que Dimitri la mène en bateau. Mais le notaire appelle Sabine, il vient d’avoir le virement de Dimitri. Il va organiser la signature de la promesse de vente ! Sabine saute de joie, mais Eve est choquée quand Sabine lui dit que Dimitri a versé l’acompte. Sabine appelle Dimitri, qui lui propose de fêter ça au 101 le soir.

Manu retrouve Akim, il va devoir checker le trombinoscope des élèves du lycée. Il a tout les garçons à vérifier sur les 800 élèves du lycée Flaubert ! Achille est au téléphone avec Noura, qui est choquée qu’il y ait un dealer au lycée. Achille continue de protéger Tom. Noura sort aujourd’hui de l’hôpital, elle a hâte d’être chez elle.

Hugo retrouve Manu et Becker, il a les résultats du labo. Aucune trace adn sur les fioles de buddah blue. Mais c’est bien la drogue qui a été consommée par Maxime Brunet et Noura. Manu informe Hugo que le forum des métiers de Flaubert est annulé. Mais le procureur veut qu’un médecin aille sensibiliser les jeunes aux drogues de synthèse. Hugo est partant.

Tom s’énerve au téléphone au lycée. Mo lui demande de se calmer, Tom s’énerve et s’en va. Achille interroge Tom, il lui confie être grave dans la merde. Tom doit trouver les 6.000 euros, il ne sait pas comment faire. Tom dit qu’il a été menacé, Achille dit qu’il va l’aider. Yanis attend Tom près du bateau de Virgile… Il lui dit qu’il va avoir besoin d’un bateau !

Dimitri et Sabine trinquent à leur future maison. Dimitri aimerait un jacuzzi dans leur chambre ! Pendant ce temps là, Alex interroge un employé de Mallard qui a eu un redressement fiscal. Alex lui propose un arrangement et lui donne sa parole. L’homme parle et dénonce Mallard ! Les trois fournisseurs s’arrangeaient bien pour remporter les marchés de l’hôpital à tour de rôle, avec des prix gonflés.

