Enquête Exclusive du 3 septembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 3 septembre 2023, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Enquête au sultanat de Brunei : le pays le plus riche et le plus fermé au monde ».





Votre magazine sera ensuite disponible en replay et en streaming sur 6Play.







Publicité





Enquête Exclusive du 3 septembre 2023 : votre émission en résumé « Enquête au sultanat de Brunei : le pays le plus riche et le plus fermé au monde »

Petit pays d’Asie du Sud-Est, enclavé dans la Malaisie, le sultanat de Brunei est le royaume de tous les excès et de tous les fantasmes. Secret, richissime, inaccessible et quasiment coupé de l’extérieur.

Avec mille sept cent soixante-dix-huit pièces, le palais du Sultan est le plus grand du monde (plus de trois fois le château de Versailles). À 76 ans, depuis le décès de la reine Elisabeth II, Hassanal Bolkiah est le chef d’État au règne le plus long. Il est sur le trône depuis 1967. C’est aussi l’un des hommes les plus riches de la planète. Grâce au sous-sol du sultanat qui regorge de pétrole et de gaz, sa fortune personnelle est estimée à dix-huit milliards de dollars.

Exceptionnellement, à l’occasion du mariage de sa fille, le Sultan nous a ouvert les portes de son palais et de son pays. Pendant dix jours, les équipes d’Enquête Exclusive ont été aux premières loges pour assister aux noces de la princesse Azhema, désormais épouse de son cousin germain, le prince Bahar. Deux mille invités, triés sur le volet, ont suivi les festivités qui se sont déroulées dans un faste inégalé. Juste après la cérémonie, nous avons accompagné la princesse Azhema et son beau-père, le prince Jefri, lors d’un match de polo, héritage de la colonisation britannique.

La famille royale de Brunei vit dans la discrétion, le calme et l’opulence. Détenteur de tous les pouvoirs, le Sultan dirige aussi son pays d’une main de fer. Au fil des ans, il a imposé à ses quatre cent cinquante mille sujets un islam de plus en plus rigoriste, soumis à la loi de la Charia depuis 2019. La prière est obligatoire pour les hommes, l’alcool est banni et il est interdit de fumer en public. L’homosexualité et l’adultère sont passibles de la peine de mort.

À Brunei, les distractions sont rares. Le temps d’un week-end, ou d’une soirée, certains habitants du sultanat s’échappent en Malaisie voisine pour goûter aux plaisirs interdits. D’autres enfourchent leur moto pour d’étonnantes virées sur les routes quasi désertes du territoire.

Enquête sur le sultanat de Brunei, le royaume de tous les mystères.

Enquête Exclusive du 3 septembre 2023, extrait vidéo



Publicité



La princesse Azemah de Brunei épouse son cousin germain, le prince Bahar, lors d'une cérémonie extravagante au palais du sultan. "Enquête au sultanat de Brunei : le pays le plus riche et le plus fermé au monde"

📺 #EnquêteExclusive, dimanche à 23:10 sur M6 pic.twitter.com/XTOSP6TipH — Enquête Exclusive (@EnqueteExclu) September 2, 2023

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.