Demain nous appartient spoiler : Camille fait une rencontre... (vidéo épisode du 30 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Camille va-t-elle tourner la page de son histoire avec Dorian en démarrant une nouvelle relation dans votre série quotidienne « Demain nous appartient » ? Dans quelques jours à Sète, Camille fait une rencontre…

En effet, elle vient saluer Lizzie et Jack, qui sont accompagnés de… Corentin !











Publicité





Et on peut dire que le regard de Corentin en dit long : il a flashé sur Camille ! La jeune femme essaie d’en savoir plus sur lui, et Corentin lui confie ce qui s’est passé pour lui lors de l’effondrement du lycée. Camille est désolée pour lui mais Corentin reste incroyablement positif. Camille est-elle intéressée par Corentin ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Roxane sous le choc face à la vérité sur Adèle… (vidéo épisode du 30 octobre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1545 du 30 octobre 2023 : Camille rencontre Corentin

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.cv