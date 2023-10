Envoyé Spécial du 26 octobre : sommaire et reportages ce soir sur France 2

Publicité





Envoyé Spécial du 26 octobre 2023 – Ce jeudi soir à la télé, Elise Lucet vous donne rendez-vous à 21h10 pour un nouveau numéro inédit de l’année du magazine « Envoyé Spécial ». On vous propose de découvrir le sommaire de ce qui vous attend ce soir.





Envoyé Spécial du 26 octobre 2023 : sommaire et reportages de ce soir

🔴 Usurpation d’identité, quand le quotidien vire au cauchemar

José n’a jamais pu se marier, ni reconnaître ses enfants à leur naissance… Car un usurpateur l’avait déjà fait à sa place ! Sa vie est un cauchemar depuis qu’un escroc a subtilisé ses papiers d’identité dans un train, il y a 20 ans. Il a même été arrêté par erreur pour un crime qu’il n’avait pas commis !

Comme José, chaque année en France, près de 300 000 personnes seraient victimes d’usurpation d’identité et leur vie quotidienne deviendrait rapidement un enfer. Un chiffre en hausse constante depuis 10 ans, avec l’essor des démarches en ligne.

Pourquoi l’administration se laisse-t-elle si facilement berner par des usurpateurs sans foi ni loi ? Que risquez-vous si vos papiers d’identité sont subtilisés, ou simplement copiés par des usurpateurs ?

Vous découvrirez l’histoire de Léane qui est poursuivie par la SNCF pour des dizaines de billets de trains impayés sur des trajets… qu’elle n’a jamais empruntés ! Une inconnue présente une copie de sa carte d’identité chaque fois qu’elle est contrôlée sans titre de transport et accumule des milliers d’euros d’impayés à son nom ! Comment éviter le blocage de son compte bancaire ? Qui peut l’aider à retrouver cette usurpatrice pour l’empêcher de nuire ? Plus grave encore, Karim, lui, est poursuivi par des sociétés de crédit à la consommation… qui lui réclament des dizaines de milliers d’euros alors qu’il ne leur a jamais rien emprunté !

🔴 Objectif Paris 2024 !

Ils n’ont jamais participé aux JO, alors Paris 2024, c’est leur objectif ! Ninon, Khalil, Duncan et Oriane ont 7 mois pour décrocher une place parmi les athlètes qui représenteront la France l’été prochain. Ces 4 sportifs, parmi les meilleurs dans leur discipline, ont accepté d’être suivis pendant leur préparation. Nous allons vivre à leurs côtés les rebondissements de leurs sélections.

La perchiste Ninon Chapelle est devenue maman il y a 3 ans sans interrompre sa carrière. Elle s’entraîne pour retrouver son meilleur niveau. Nonon doit franchir la barre de 4m73 cette année.

Le breakdancer Khalil Chabouni n’avait jamais imaginé rêver un jour des JO. En 2024, sa danse sportive est l’une des nouvelles disciplines olympiques et il compte bien en être ! Mais pour cela, il doit réussir à mener de front ses entraînements et ses études en 3ème année de médecine. Un double défi.

Le marathonien Duncan Perillat a quitté son emploi de secrétaire pour se consacrer à 100% à la course et à son obsession : les J0 2024. Alors, pour gagner sa vie, l’athlète est aussi influenceur sur les réseaux sociaux. Plus il est visible, plus il attire des sponsors.

La grimpeuse Oriane Bertone est une jeune prodige réunionnaise. C’est l’une de nos meilleures chances de médaille aux JO. A 18 ans, elle sacrifie tout à l’escalade. Loin de sa famille, elle s’entraîne plus de 6 heures par jour et enchaîne les compétitions dans l’espoir d’obtenir sa place pour Paris 2024.



