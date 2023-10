Ici tout commence spoiler : Léonard viré, David perd pied... (vidéo épisode du 1er novembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – David est profondément marqué par ce qui s’est passé avec Hippolyte dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, le plan pour piéger Duchesnay a échoué et David perd pied…

Léonard s’est fait virer de l’institut pour ne pas avoir mis un coup à Hippolyte, qui a décidé de porter plainte contre lui !











Pour sauver sa peau et sa place à l’institut, Léonard n’a pas le choix : Hippolyte doit tomber. Il vient trouver David au Coffee Shop et lui dit que s’il ne parle pas, Hippolyte continuera de maltraiter d’autres élèves. Mais David perd totalement pied et se noie dans l’alcool…

Léonard parle à David de la maltraitance qu’il a subit au foyer mais David s’en fiche et ne veut rien savoir… Va-t-il finir par réagir ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 786 du 1er novembre 2023, David sombre dans l’alcool

