Ici tout commence spoilers : Rose bouleversée, Clotilde ment, les résumés jusqu’au 17 novembre 2023

Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu'au 17 novembre 2023 – Si vous êtes curieux d'en savoir sur ce qui vous attend début novembre dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence », c'est le moment.





Et on peut déjà vous dire que Carla va partir à la recherche de ses origines. Contre toute attente, la jeune femme va faire appel à Rose pour l’aider.







En faisant des recherches pour l’aider, Rose va faire une découverte qui l’a bouleverse…

Pendant ce temps là, rien ne va plus entre Maya et Léonard. Et Jim n’apprécie pas la relation de Thibault et Jasmine…



De son côté, Joachim est encore jaloux de la relation entre Clotilde et Marc Leroy. A tel point que Clotilde va lui mentir pour tenter de le rassurer !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 13 au 17 novembre 2023

Lundi 13 novembre (épisode 794) : Privée de cours, Carla s’interroge sur ses origines. Entre amour et amitié, le trio Léonard, Maya et Ethan bat de l’aile. Au Double A, le pacte de Jude et David porte ses fruits.

Mardi 14 novembre (épisode 795) : A peine lancée dans la quête de ses origines, Carla est déçue. En pleine crise de confiance, Maya se dispute avec Léonard. Un coaching culinaire Leroy-Clotilde révèle des secrets inavoués.

Mercredi 15 novembre (épisode 796) : Entre Carla et Souleymane, les masques tombent. Jim voit d’un mauvais œil la relation entre Thibault et Jasmine. Pour rassurer Joachim au sujet de Leroy, Clotilde choisit de lui mentir.

Jeudi 16 novembre (épisode 797) : Déterminée à comprendre d’où elle vient, Carla fait un pas vers Rose. Panique en cuisine : Jasmine manque cruellement d’imagination ! En difficulté, Pénélope confie un secret à Joachim.

Vendredi 17 novembre (épisode 798) : En aidant Carla, Rose fait une découverte bouleversante. A l’économat, Enzo prend David et Jude en flagrant délit. A L’institut, un nouvel ami fait fondre Pénélope.

