Un si grand soleil du 30 octobre : Christophe prêt à déraper (résumé et vidéo épisode 1265 en avance)

Un si grand soleil du 30 octobre, spoiler résumé de l’épisode 1265 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient de le découvrir, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 30 octobre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Becker rentre d’une sortie à vélo, il dit à Janet que ça fait du bien, elle devrait l’accompagner. Janet lui répond qu’elle préfère courir, il lui conseille de s’y remettre : elle dormirait mieux ! Janet lui rappelle qu’un femme est morte la veille dans l’indifférence la plus totale. Clément s’excuse, Janet lui confie être sur les nerfs. Ça aurait pu être sa fille… Seul Sylvio lui avait tendu la main et l’avait aidée à sortir de la drogue. Becker promet de tout faire pour savoir ce qui s’est passé !

Fanny se réveille, Ludo a dormi sur le canapé… Elle n’a pas l’air ravie et note qu’il a bavé sur le coussin. Bilal part visiter un appart, il leur annonce qu’il n’y a plus de café. Fanny fait la tête, Ludo se dévoue pour aller en acheter.



Gary parle de la vente de l’appart avec Enric. Maryline repart déjà en fin de semaine, Enric demande à Gary ce qu’il va faire de l’argent. Il ne veut rien dire de précis mais dit avoir un grand projet…

Hugo annonce à Becker et Manu que c’est la buddah blue qui a tué Jessica, mais avec une nouvelle substance mélangée à la drogue de synthèse ! Ils pensent que c’est un coup d’Aubert. La substance mélangée à la drogue de synthèse rend accro. Becker appelle Cécile pour la prévenir. Elle lui explique que sans nouvel élément ils ne peuvent pas reconvoquer Aubert, il ne leur reste qu’une heure de garde à vue. Elle rappelle que c’est la faute de Bernier… Becker compte retrouver le dealer de Jessica et espère remonter jusqu’à Aubert.

Bilal est emballé par l’appartement mais pas Ulysse, qui ne voit que du négatif. L’agent propose de leur faire visiter un autre appartement. Ils décident d’y aller. Bilal ressort encore prêt à louer l’appartement mais Ulysse rechigne encore. Bilal se demande s’il veut vraiment vivre avec lui… Ulysse dit qu’il veut juste un coup de coeur.

Sylvio vient au commissariat, Manu l’interroge. Il ne comprend pas l’overdose, il est convaincu qu’elle ne consommait plus de drogue. Manu lui dit que l’autopsie dit le contraire. Il lui demande s’il peut essayer de se renseigner pour retrouver son fournisseur.

Ludo présente Elodie à Maryline. Il lui explique ensuite tous ses déboires amoureux… Elle pense que c’est un coeur d’artichaut mais il est heureux d’avoir retrouvé Jade. Ils ne peuvent pas s’installer ensemble pour l’instant et son studio est trop petit… Il regrette la coloc. Maryline pense qu’il va finir par trouver son équilibre.

A la clinique vétérinaire, Christophe et Charles vaccinent un chien. Charles ne va pas bien, toujours hanté par ce qu’ils ont fait. Il dit qu’il ne peut plus vivre comme ça, il devient fou. Il aimerait parler à un psy mais Christophe préfèrerait qu’il se confie à lui. Sylvio appelle Christophe et lui propose un café. Il accepte, Sylvio lui explique tout sur ce qui a tué Jessica. Christophe est sous le choc, Sylvio lui dit que c’est sa femme qui est sur le dossier… Christophe lui dit qu’elle ne lâchera rien. Il invite Sylvio a un barbecue à la maison pour qu’il lui présente.

Elise se confie à Maryline, elle est ravie d’emménager avec Fanny. Elise lui dit que la coloc va lui manquer, elle est nostalgique. Maryline espère que sa nouvelle vie va marcher.

Christophe retrouve Cécile. Il lui parle de Sylvio au sujet de Jessica. Il pense que cette histoire va permettre d’arrêter Aubert mais Cécile lui dit qu’elle n’a pas assez d’élément.

