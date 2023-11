« Da Vinci Code » : histoire et interprètes du film ce soir sur France 3 (20 novembre 2023)

Publicité





« Da Vinci Code », c’est le film rediffusé ce lundi soir sur France 3. Un film réalisé par Ron Howard, avec Tom Hanks et Audrey Tautou dans les rôles principaux.





A voir ou revoir dès 21h10 sur France 3 ou en streaming vidéo via France.TV et sa fonction direct.







« Da Vinci Code » : histoire

Une nuit, le professeur Robert Langdon, éminent spécialiste de l’étude des symboles, est appelé d’urgence au Louvre : le conservateur du musée a été assassiné, mais avant de mourir, il a laissé de mystérieux symboles… Avec l’aide de la cryptologue Sophie Neveu, Langdon va mener l’enquête et découvrir des signes dissimulés dans les oeuvres de Léonard de Vinci. Tous les indices convergent vers une organisation religieuse aussi mystérieuse que puissante, prête à tout pour protéger un secret capable de détruire un dogme deux fois millénaire…

De Paris à Londres, puis en Ecosse, Langdon et Sophie vont tout tenter pour déchiffrer le code et approcher les secrets qui remettent en cause les fondements mêmes de l’humanité…



Le casting

Avec Tom Hanks (Robert Langdon), Audrey Tautou (Sophie Neveu), Paul Bettany (Silas), Jean Reno (Bézu Fache), Ian McKellen (Sir Leigh Teabing)

Bande-annonce

On termine avec la bande-annonce de votre film.