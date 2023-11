« Miroir », le spectacle de Kev Adams ce soir sur TF1 (3 novembre 2023)

Publicité





« Miroir », le spectacle inédit de Kev Adams, est diffusé ce vendredi 3 novembre 2023 sur TF1. L'occasion de passer une bonne soirée à rire pour débuter le week-end !





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en live et streaming vidéo via la fonction direct de MYTF1 et ce depuis tous vos appareils connectés.







« Miroir » de Kev Adams, présentation

Miroir. Nom masculin. « Surface polie, métallique ou autre, qui réfléchit les rayons lumineux ». Définition pour les plus jeunes : c’est comme un selfie, mais à l’ancienne.

Dans ce nouveau show, Kev Adams a décidé de se regarder dans les miroirs de sa vie. Et dans leurs reflets, vous allez découvrir toutes les facettes du Kev que vous croyiez connaître : l’artiste, le gamin qui doute, l’homme de 30 ans qui se pose plein de questions, le vieillard qu’il est parfois, la star aimée autant que détestée, le fils, le frère… et même le père (bah, c’est possible, hein, même si a priori il n’est pas au courant !). En se regardant, c’est aussi la société tout entière dont il voit l’image et ce n’est pas toujours beau à voir (la société, pas Kev – ne lui dites pas qu’il a grossi !).

Vous pensiez avoir tout vu de Kev Adams – sur scène, au cinéma, dans la presse people, en boîte (surtout en boîte, beaucoup trop en boîte) – vous ne l’aviez pas encore vu… dans ses miroirs.

En attendant ce soir, voici un aperçu de ce qui vous attend.



Envie de passer une bonne soirée ? « Miroir » est le programme qu'il vous faut regarder ce soir. Rendez-vous ce soir dès 21h10 sur TF1 et MYTF1.