Plus belle la vie spoilers : Betty toujours en vie ? Les résumés jusqu’au 17 mai 2024

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 17 mai 2024 – Qu’est-ce qui vous attend en mai dans le feuilleton marseillais « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 13 au vendredi 17 mai 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que l’enquête sur Betty est toujours en cours. Son corps n’a toujours pas été retrouvé alors que Thomas et Djawad continuent de chercher et sème le doute dans la tête de Jean-Paul… Et si Betty n’était pas morte ?

Entre Vanessa Kepler et Blanche, la guerre continue autour du Pavillon des Fleurs. Et Jennifer se décide à confier à un lourd secret à Samuel.



Quant à Steve et Nisma, ils ont leur premier date ! Vont-ils enfin démarrer une belle histoire ?

Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 13 au 17 mai 2024

Lundi 13 mai 2024 (épisode 91) : L’inquiétude monte autour de Riva alors que les policiers reprennent l’enquête sous un autre angle. Sous pression, Jennifer se confie à Léa.

Mardi 14 mai 2024 (épisode 92) : Jules se retrouve en fâcheuse posture face à la police. Au pavillon des fleurs, la nouvelle découverte de Blanche remet les compteurs à zéro. Avant leur rendez-vous, Nisma et Steve se font coacher par leurs amis.

Mercredi 15 mai 2024 (épisode 93) : Thomas et Djawad sont confrontés à Boher. Ils réussissent à planter la graine du doute chez le policier. Vanessa mandate un expert pour contrecarrer les projets de Blanche, mais la partie ne fait que commencer. Jennifer confie un lourd secret à Samuel…

Jeudi 16 mai 2024 (épisode 94) : Kilian est de plus en plus incohérent et ses proches peinent à le comprendre. A la résidence, le rendez-vous de Steve et Nisma est sur toutes les lèvres. De son côté, Blanche cherche à tourner une page du passé.

Vendredi 17 mai 2024 (épisode 95) : Kilian vit un retournement de situation lorsque de nouveaux éléments parviennent aux policiers. Au Mistral, c’est au tour de Blanche d’apporter son aide à Léa.

Plus belle la vie spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Plus belle la vie, encore plus belle » :