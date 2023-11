Un si grand soleil du 10 novembre : Cécile découvre la vérité (résumé et vidéo épisode 1274 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 10 novembre, spoiler résumé de l'épisode 1274 en avance





Cécile dit à Christophe que tout laisse à penser qu’Aubert a fui en Allemagne. Christophe semble surpris et l’interroge… Cécile lui précise qu’elle ne lui raconte pas tout et lui dit qu’elle ne comprend pas pourquoi ça l’intéresse autant. Christophe s’en va travailler.

Janet parle à Becker. Elle lui dit qu’elle n’est pas très disponible ces derniers temps, Becker trouve que c’est normal entre le boulot et ses maraudes. Janet lui dit qu’il lui manque et lui propose un week-end pour Rome. Clément est surpris mais accepte : ils partent ce soir !



Elise confie à Bilal qu’elle n’a pas de nouvelles de Fanny. Bilal pense que ça finira par s’arranger… Elise pense qu’elle doit se faire une raison, elle adore vivre avec ses potes. Elle dit à Bilal qu’il peut rester aussi longtemps qu’il veut. Bilal est tenté, il aime la vie de coloc avec elle.

A la clinique, Christophe parle tout seul avec une croix en pendentif dans la main. Il dit que ce qu’il a fait est juste mais Cécile ne peut pas comprendre… Il ne veut pas la perdre. Charles le rejoint et lui demande si ça va. Christophe lui dit qu’il est comme lui, il a des angoisses… Charles comprend, Christophe préfère ne pas en parler.

Au lycée, Fanny tourne en boucle sur Elise avec Eve. Elle pense qu’elle n’a pas envie de couper le lien avec la coloc. Et elle est convaincue qu’Elise ne veut pas d’autre enfant… Eve pense qu’elle est paumée, Fanny ne sait pas quoi faire.

Ludo reçoit un appel de Bilal, il lui annonce que ça sent le roussi entre Elise et Fanny. Ils vont la soutenir et l’aider à passer ce mauvais moment. Bilal propose un dîner, Ludo dit qu’il va s’occuper de cuisiner. Au commissariat, Elise regarde la vidéo-surveillance du matin où Aubert a disparu. Un homme est bien passé avant le camion de poubelle, on le voit de dos avec une casquette…

Elise rejoint Manu et Becker, elle leur montre les images. Ils comparent avec la photo prise devant chez Darius Hosse. On voit le même homme avec une casquette ! Elise compte bien tirer quelque chose de la casquette.

Janet appelle Sylvio et lui annonce que c’est terminé, elle préfère tirer un trait et se concentrer sur son mari. Sylvio a du mal à l’accepter, il l’aime et pense tout le temps à elle. Janet dit qu’elle pense aussi à lui mais ça ne changera rien à sa décision.

Bilal annonce à Ulysse qu’il va rester vivre chez Elise en coloc. Ulysse comprend très bien. Ils se font ensuite une déclaration…

Becker appelle Cécile, il lui a envoyé une vidéo par mail en pièce jointe. On y voit le fleuriste de dos… Cécile est choquée en faisant un gros plan sur l’homme de dos, elle reconnait la casquette de Christophe ! Cécile est sans voix, Becker lui demande s’il y a un problème… Cécile lui dit que non et que c’est un peu maigre. Elle lui dit de le tenir au courant, elle raccroche et ferme son ordi. Cécile fonce chez elle, elle retourne tout dans le dressing pour retrouver la fameuse casquette… Mais elle ne trouve rien.

Cécile retrouve Christophe et Achille. Christophe fait un barbecue, Cécile lui parle du soleil qui tape fort et lui demande où est sa casquette. Il ne sait pas, elle est peut être au cabinet. Cécile insiste, Christophe s’énerve. Achille leur dit d’arrêter, ils ne vont pas se disputer pour une casquette ! Cécile s’en va… Christophe semble inquiet.

A la nouvelle coloc, Ludo est pris d’un mal au dos. Il lui dit que c’est le lit de sa copine qui lui flingue le dos. Personne ne comprend pourquoi il ne dit pas qui elle est et pourquoi il ne leur présente pas. Ludo dit qu’il préfère attendre. Elise dit qu’il y a une chambre pour lui chez elle si il veut. Ludo accepte, Elise dit que c’est à condition qu’il leur présente sa copine !

Fanny boit un verre avec Mo et Eve. Elles essaient de lui remonter le moral. Mo reçoit un appel, elle va rejoindre Alex. Fanny s’en va aussi. Elle appelle Elise pour lui dire qu’elle lui manque. Elise lui dit qu’elle lui manque aussi et lui dit de revenir à la maison. Fanny ne sait pas, elle est perdue…

En pleine nuit, Cécile est éveillée et regarde Christophe dormir…

