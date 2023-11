Demain nous appartient spoiler : Dorian vient voir Nathan pour... (vidéo épisode du 14 novembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Dorian va venir parler à Nathan dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que leur cauchemar est enfin fini et qu’ils tentent de reprendre une vie normale, Dorian fait le premier pas vers son meilleur ami.











Publicité





Au Spoon, Nathan a repris le travail et Dorian vient lui parler. Il le remercie pour ce qu’il a fait pour Luna et les autres dans l’escape game de l’enfer… Nathan est touché et lui aussi remercie Dorian, qui les a tous sauvés ! Dorian est sur le point de s’en aller quand Nathan lui annonce qu’il ne lui en veut plus pour Luna. Les deux amis se réconcilient et se prennent dans les bras !

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Georges sur la piste du tueur de l’escape game (vidéo épisode du 13 novembre)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1556 du 14 novembre 2023 : Dorian et Nathan font la paix

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.vv