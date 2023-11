Les Cinquante du 9 novembre : qui a été éliminé ? (résumé + replay épisode 47)

Publicité





Les Cinquante résumé détaillé de l’épisode 47 du jeudi 9 novembre 2023 – C’est parti pour l’épisode 47 du jeu de télé-réalité « Les Cinquante » sur W9. On retrouve les joueurs à la fin du jeu numéro 14. C’est la ligne de Maissane, Stéphane et Julie qui se sauve ! Vivian, Anaïs et Mélanie sont donc éliminés.





Les joueurs victorieux doivent passer aux votes. Vivian, Anaïs et Mélanie les rejoignent ensuite pour le verdict ! Un seul sera éliminé et quittera le château.







Le Lion annonce les résultats : c’est Vivian avec 11 voix sur 15 et Mélanie avec 10 voix qui sont sauvés ce soir ! Anaïs est donc définitivement éliminée du jeu.

Après les résultats, un clash éclate entre Vivian et Amélie. Vivian reproche à Amélie de ne pas avoir voté pour lui. Et avant de partir, Anaïs met les choses au clair avec Simon : elle a entendu sa conversation avec Vivian ! Il jure ne pas avoir cité son nom alors qu’elle a tout entendu. Gros clash, Anaïs hurle que Simon est un gros menteur !



Il est temps pour Anaïs de quitter le château. Simon va ensuite reprocher à Vivian de l’avoir piégé. Il lui annonce qu’ils ne seront plus jamais amis ! Mais Vivian assume ce qu’il a fait.

VIDÉO Les Cinquante du 9 novembre, le replay

Si vous avez manqué l’épisode 47 ce jeudi 9 novembre 2023, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur 6play en cliquant ICI. Rendez-vous vendredi 10 novembre à 19h50 sur W9 pour suivre l’épisode 48.