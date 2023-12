« Downton Abbey » : votre film ce soir sur France 3 (25 décembre)

Publicité





« Downton Abbey », c’est le film inédit diffusé ce lundi soir sur France 3. Réalisé par Michael Engler, le film a pour acteurs principaux Hugh Bonneville, Laura Carmichael, et Jim Carter.





A découvrir sur France 3 dès 21h10 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)







« Downton Abbey » : l’histoire de votre film

La vie de la famille Crawley et de ses serviteurs dans un manoir de la campagne anglaise à l’orée du XXe siècle. Anna et M. Bates sont à présent devenus des parents et la famille Crawley se prépare à recevoir la visite du roi George V et de la reine Mary. Carson, le majordome en chef, est également de retour…



Avec Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Matthew Goode, etc.

