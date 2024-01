Un si grand soleil du 26 janvier : Akim s’en sort bien (résumé et vidéo épisode 1323 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 26 janvier 2024, spoiler résumé de l’épisode 1323 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du vendredi 26 janvier 2024..





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Au tribunal, l’avocat d’Akim fait écouter l’enregistrement au juge Laplace. Le juge reconnait que c’est plus qu’éclairant ! L’avocat appelle ensuite Akim, qui lui annonce que le juge a été réceptif. Il va faire des vérifications mais il est confiant. Il dit à Akim qu’il peut remercier Margot.

Elisabeth se remémore ses souvenirs avec Guilhem. C’est le jour de ses funérailles, Elisabeth et Alain retrouvent Johanna. Elisabeth a préparé un petit texte. Elisabeth lit son hommage devant Johanna et les amis de Guilhem. Elle rappelle que malgré leurs disputes il a toujours été là pour elle.



Becker annonce au procureur qu’ils ont arrêté les voleurs de motos. Il lui parle aussi du retour de Jade à Montpellier. Elise demande au procureur si elle peut continuer les investigations, il lui dit que non, ils n’ont pas les moyens de se concentrer sur un si petit calibre. Elise est déçue.

Jade s’apprête à partir, elle téléphone à Sandra pour la remercier et lui dire au revoir. Elle lui dit qu’elle ne sait pas encore où elle va mais elle va surement partir seule. Elle n’a pas envie de le priver de son boulot, de ses amis. Sandra lui dit de penser à elle et la chance qu’elle a d’avoir Ludo.

Johanna remercie Elisabeth pour son discours. Yann rejoint Johanna, elle comprend qu’il a quelque chose à lui dire. La SRPJ a authentifié un document audio du drame. Et il semblerait qu’Akim soit bien en légitime défense. Johanna réalise que Guilhem avait bien pété les plombs.

Ludo rentre à la ferme. Jade n’est pas là, il l’appelle et tombe sur sa messagerie. Ludo découvre sa lettre sur la table. Ludo est bouleversé et pleure avant même de la lire. Elle lui annonce que cette fois elle ne reviendra pas. Pendant ce temps là, Elise rumine encore au sujet de Jade. Alex lui conseille de faire du yoga. Jade appelle Alex pour lui dire qu’elle a quitté la France, elle lui dit de prendre soin de lui.

Margot retrouve Akim et Estelle, le juge a prononcé un non lieu. Estelle remercie Margot. Et Estelle remercie Akim et leur souhaite beaucoup de bonheur. Akim décide ensuite de dire à Margot pourquoi il était chez Estelle ce soir là. Il a réalisé qu’il n’avait qu’une envie, c’était d’être avec elle.

Johanna a appris le non lieu, elle en parle à Yann. Il y a bien eu légitime défense, elle s’en veut de ne pas avoir vu que Guilhem partait en vrilles. Yann la soutient. Pendant ce temps là, Alex a retrouvé Ludo. Il ne comprend pas, il n’a même pas pu dire au revoir à Jade. Elle lui manque déjà.

VIDÉO Un si grand soleil du 26 janvier extrait, les adieux à Guilhem

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv