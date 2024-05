« McDonald & Dodds » : la saison 3 inédite ce soir sur France 3 (12 mai)

Publicité





« McDonald & Dodds » du 12 mai 2024 – France 3 lance la saison 3 inédite de la série « McDonald & Dodds » ce dimanche soir à la télé.





Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne







« McDonald & Dodds » : présentation de la saison 3

De retour dans la splendide cité de Bath, où de nouveaux mystères surgissent, aussi enchevêtrés que mystérieux. À leur tête, la capitaine McDonald, aussi ambitieuse qu’impulsive, et le lieutenant Dodds, timide et réfléchi. Leur duo singulier, mêlant passion et discrétion, s’avère être un véritable atout, dévoilant avec finesse les secrets qui hantent la ville.

« McDonald & Dodds » du 12 mai 2024 : l’épisode de ce soir

Épisode 1 : Belvédère (Belvedere)

Une jeune femme est retrouvée morte dans un parc, assise sur un transat, un étrange sourire aux lèvres. McDonald et Dodds vont devoir résoudre un meurtre commis en plein jour, au beau milieu d’un parc et sous les yeux de dizaines de témoins.



Avec Caoimhe O’Malley (Elodie Docherty), Alan Davies (George Gillian), Holly Aird (Paula Monksford), Gabriel Bisset-Smith (James Langmere), Sian Phillips (Agnes Gillian), Niall Wright (Liam Fallin), Catherine Tyldesley (Kate Porter), Tim Delap (Kevin Newman), Nickcolia King-N’Da (Edward Wareing)