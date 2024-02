13h15 le samedi du 3 février : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 3 février 2024 : le sommaire aujourd’hui – Laurent Delahousse vous donne rendez-vous cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de « 13h15 le samedi ». Aujourd’hui, il a pour thème « Paysans 10 ans après ».





13h15 le samedi du 3 février 2024 : Paysans 10 ans après

Alors que la colère des agriculteurs résonne en France et à travers l’Europe, les équipes de l’émission « 13h15 le samedi » ont visité deux familles d’agriculteurs, l’une dans la Sarthe et l’autre en Auvergne.

La colère des agriculteurs secoue la France depuis le 18 janvier 2024, un mouvement anticipé par les experts du secteur en raison des conditions de plus en plus difficiles dans le monde agricole. Les récents événements climatiques extrêmes tels que les inondations, tempêtes et sécheresses, la pandémie de Covid-19, ainsi que les épidémies de grippe aviaire, ont impacté la vie des agriculteurs. La hausse des coûts de production, l’inflation et les obligations environnementales croissantes ont ajouté leur poids à un secteur déjà éprouvé.



Avec le mouvement des agriculteurs atteignant un point culminant lors du « siège » de Paris le 29 janvier, l’équipe de « 13h15 le samedi » offre une plongée au cœur du monde paysan en rencontrant des figures clés du secteur.

En examinant la situation dix ans après les premières rencontres, les équipes de « 13h15 » ont revisité deux familles d’agriculteurs. En réponse à la crise actuelle, le réalisateur de cinéma et spécialiste du sujet, Edouard Bergeon, s’est rendu dans la Sarthe pour retrouver Marie et sa famille, ainsi que dans la région d’Auvergne pour rencontrer Géraud, qui avait repris l’exploitation de son père il y a dix ans. Quelle est leur situation actuelle ? Ont-ils continué leurs activités ou ont-ils été découragés face aux défis persistants ?

