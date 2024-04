Demain nous appartient spoiler : terrible accident entre Brunet et... (vidéo épisode du 1er mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Une course poursuit de la police va mal tourner la semaine prochaine dans votre feuilleton « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors que Victor Brunet a échappé de peu à un chauffard qui a grillé un feu rouge, il va se faire violemment percuter par une voiture de police !











Publicité





Si la voiture de Brunet se fait percuter de plein fouet, le plus grave concerne la voiture de police… Elle fait un tonneau et continue sa course sur plusieurs mètres ! Un accident impressionnant, qui laisse craindre le pire pour le ou les occupants de la voiture de police !

Quels flics de Sète ont été victimes de cet accident ? Et qui est le malfaiteur cagoulé que la police poursuivait et qui a réussi à s’échapper ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Bénédicte entre la vie et la mort ! (vidéo épisode du 30 avril)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1677 du 1er mai 2024 : un accident de voiture entre Brunet et la police

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.