Secret Story : l’After du 26 avril décalé, la déception des fans

La déception des fans de Secret Story est grande ce vendredi soir alors que Bruno a été éliminé tout à l’heure en fin de quotidienne.





Une élimination chaotique, sans véritable explication, sur simple choix de candidats ayant trouvé le secret commun. Et encore, la Voix a annoncé à Léo qu’il avait découvert le secret commun des habitants alors qu’il a dit « nous sommes les habitants de la maison principale », qui est clairement l’inverse de l’intitulé exact du secret !







Résultat, Zoé, Maxence, Lou et Léo ont pu choisir le candidat éliminé, totalement arbitrairement. Et c’est tombé sur Bruno. Et sachant que son secret est de participer aux Jeux Olympiques de Paris dans quelques mois, beaucoup doutent de ce choix qui arrange bien le candidat pour s’entrainer.

L’After Secret Story repoussé à 22h

Et pour couronner le tout, l’After de Secret Story, animé par Christophe Beaugrand, n’a pas été diffusé à 20h comme prévu. Il est retardé à 22h, en pleine finale de « Danse avec les Stars » !



Autant dire que ce début de saison de Secret Story démarre avec des couacs et polémiques…

