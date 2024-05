Ici tout commence spoiler : Cardone menace un élève ! (vidéo épisode du 13 mai)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Anabelle Cardone est décidément impitoyable dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». La nouvelle directrice de l’institut Auguste Armand est bien pire qu’Emmanuel et c’est une véritable terreur qui va s’installer dans les prochains jours… Et sa première cible n’est autre que Léonard !











Publicité





Cardone va se montrer horrible avec Léonard. Il va mal lui parler et en guise de réprimante, elle va exiger qu’il prépare pas moins de 300 amuses bouches ! Léonard vient présenter ses excuses à la directrice mais très vite, il comprend qu’elle s’acharne sur lui injustement… En cause, le fait qu’il était ami avec Ethan et qu’il l’avait incité à faire du surf avant les examens !

Cardone n’hésite pas à menacer Léo, elle promet de le saquer dès qu’elle en aura l’occasion… Elle promet de lui faire vivre un enfer !

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : Teyssier débarque en Bretagne avec une idée en tête… (vidéo épisode du 10 mai)



Publicité





Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 923 du 13 mai 2024, Cardone s’attaque à Léonard

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.