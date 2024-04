« Planète Terre, le triomphe de la vie » : le documentaire ce soir sur France 2 (23 avril 2024)

Publicité





« Planète Terre, le triomphe de la vie », c’est le documentaire inédit diffusé ce mardi soir, 23 avril 2024, sur France 2.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne, mais aussi en avant-première, replay et streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Planète Terre, le triomphe de la vie » : présentation

Découvrez « Planète Terre: Le Triomphe de la Vie », une nouvelle production captivante en collaboration avec BBC Studios, révélant la splendeur et la vulnérabilité de notre monde aujourd’hui. Pendant près de cinq ans et dans 43 pays sur six continents, des caméras de pointe ont capturé des séquences uniques, offrant un regard intime sur des espèces rares et des comportements fascinants, témoins des défis du changement climatique.

La vie sur Terre est le fruit d’un équilibre délicat entre des forces naturelles puissantes : les courants océaniques, la chaleur du soleil, la fureur des volcans. Cette harmonie est le secret de la richesse et de la diversité extraordinaires de notre planète.



Publicité





Plongez dans des moments exceptionnels, comme la lutte épique entre les otaries à fourrure et les grands requins blancs au large de la péninsule de Robberg, ou observez les jacanas à poitrine dorée traversant gracieusement le delta de l’Okavango, défiant les crocodiles avec une ruse surprenante.

Rencontrez l’ourse Kermode dans les forêts de l’ouest du Canada, une espèce rare dont l’alliance unique avec la nature nourrit les écosystèmes environnants. Et suivez le rhinocéros qui arpente paisiblement les rues de Sauraha, illustrant la coexistence pacifique entre l’homme et la faune.

Mais ce n’est pas seulement une histoire d’émerveillement ; c’est aussi un appel à l’action. À Zakouma, au Tchad, où les éléphants ont été massacrés pour leur ivoire, la résilience de la nature est mise en lumière alors que les populations se régénèrent, restauraient l’équilibre écologique de la savane.

Nous sommes à un tournant critique, où la préservation de notre planète est impérative pour assurer le triomphe continu de la vie. Rejoignez-nous pour célébrer la beauté et la diversité de la Terre et pour défendre sa protection pour les générations à venir.