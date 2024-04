Un Si Grand Soleil spoilers : drame pour les Aguerra, les résumés jusqu’au 3 mai 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 3 mai 2024 – Que va-t-il se passer à Montpellier dans les prochaines semaines dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 29 avril au vendredi 3 mai 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Et dans deux semaines, on peut vous dire la famille Aguerra va vivre un home-jacking pour le moins traumatisant. Thaïs soutient Arnaud alors que la police pense que leur maison n’a pas été choisie par hasard !

Elisabeth est à la merci des Laumière et ne sait plus comment s’en sortir et sauver L Cosmétiques. Mais à sa grande surprise, quelqu’un s’allie à sa cause…



Publicité





Un si grand soleil spoilers les résumés du 29 avril au 3 mai 2024

Lundi 29 avril 2024 (épisode 1386) : Le poste de rédacteur en chef se libère au Midi Libre et Marc est intéressé. De leur côté, les Aguerra sont sous le choc après avoir vécu une tragédie.

Mardi 30 avril 2024 : pas d’épisode

Mercredi 1er mai 2024 (épisode 1387) : Persuadé d’être le prochain rédacteur en chef du Midi Libre, Marc serait-il trop confiant ? Pendant ce temps, l’enquête continue chez les Aguerra, mais des éléments laissent à croire qu’il ne s’agit pas d’un simple cambriolage.

Jeudi 2 mai 2024 (épisode 1388) : A la merci de Laumière, Elisabeth se trouve un allié qu’elle n’aurait pas soupçonné. Thaïs, elle, cherche un moyen de soutenir Arnaud, traumatisé par le home-jacking.

Vendredi 3 mai 2024 (épisode 1389) : C’est aujourd’hui que la fusion doit être votée : est-ce la fin d’L. Cosmétiques ? Côté enquête, Manu pense que la maison des Aguerra n’a pas été ciblée au hasard par les cambrioleurs.

Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 15 au 19 avril 2024 en cliquant ICI

du 22 au 26 avril 2024 en cliquant ICI

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.