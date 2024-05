Ici tout commence du 29 mai : Teyssier proche de la vérité (résumé + vidéo épisode 935 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 29 mai 2024, résumé et vidéo extrait épisode 935 – Teyssier va se rapprocher de la vérité ce soir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». Charlène est sous pression !





Ici tout commence du 29 mai 2024 – résumé de l’épisode 935

Charlène est sous pression alors qu’Emmanuel recherche qui a incendié le Bleupré. Landiras revient vers Teyssier avec des infos : Livio a un alibi le soir de l’incendie ! Mais il lui explique qu’il a mis la pression à Cardone, qui lui a dit que jamais il ne pourrait découvert qui a mis le feu au Bleupré, car c’est quelqu’un qu’il ne soupçonnerait jamais ! Zacharie pense à un proche d’Emmanuel… Charlène écoute leur conversation et panique.

Pendant ce temps là, Charlène fait mine d’enquêter avec Anaïs et se dispute avec Livio, qui sait très bien qu’elle avait la haine quand son père l’a écarté du Bleupré. Et Thelma remercie Solal de l’avoir poussé à ne pas abandonner. Elle a passé une nuit blanche sur son risotto et elle est contente ! Elle embrasse Solal sur la joue et il comprend qu’il va avoir du mal à sortir de la friend-zone…



Ici tout commence du 29 mai 2024 – extrait vidéo

