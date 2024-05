« Marseille accueille la Flamme Olympique, la grande soirée », c’est ce soir sur France 2 (8 mai 2024)

Publicité





Ce mercredi 8 mai 2024, France Télévisions sera au cœur de l’arrivée historique de la Flamme Olympique à Marseille. Une journée qui s’achèvera en prime ce soir sur France 2 avec « Marseille accueille la Flamme Olympique, la grande soirée ».





A suivre dès 21h10 sur France mais aussi en avant-première puis replay sur France.TV.







Pour célébrer l’arrivée de la Flamme Olympique, France Télévisions vous invite à une soirée spectaculaire où musique et sport se mêleront harmonieusement. Laury Thilleman sera votre guide musical aux côtés de Soprano et Alonzo, qui offriront un concert envoûtant sur le Vieux-Port. Sur le plateau, Laurent Luyat accueillera une diversité de sportifs et d’artistes, tandis que Mohamed Bouhafsi vous plongera au cœur de l’ambiance festive qui règnera parmi le public lors de cette journée historique.

En clôture du spectacle, le ciel de Marseille s’embrasera de mille feux lors d’un feu d’artifice grandiose. Cette soirée, diffusée par France Télévisions, sera une occasion de rassembler les Français, de créer des souvenirs mémorables et de célébrer les valeurs essentielles de l’olympisme.



