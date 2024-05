Plus Belle La Vie du 15 mai 2024 : Kilian avoue le meurtre de Betty ! (résumé + extrait vidéo épisode 93 en avance)

Publicité





Plus belle la vie du 15 mai 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l'épisode 93 de PBLV – Enorme revirement de situation cet après-midi dans votre série quotidienne « Plus belle la vie, encore plus belle ». Contre toute attente, Kilian va avouer le meurtre de Betty !

Un épisode inédit à découvrir dès 13h50 sur TF1











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 15 mai 2024 – résumé de l’épisode 92

Jean-Paul se rend au Mistral pour discuter avec Thomas et Djawad à propos de leur visite chez Madame Solano, qui a été filmée. Ils partagent leurs suspicions selon lesquelles Betty est toujours en vie et que sa mère la cache, ce qui pourrait expliquer la tentative de meurtre contre Thomas peu après.

Ulysse présente à Ariane et à la procureure la photo du radar qui innocente Aya. Malgré cela, Ariane persiste à suggérer que Aya aurait pu être cachée dans la voiture, ou inversement avec Kilian. La procureure rejette ces théories farfelues, tandis qu’Ulysse se moque gentiment d’elle. La procureure envisage alors la possibilité de libérer Aya.

Samuel réconforte Jennifer qui est en pleurs. Après une nuit de réflexion, elle décide de lui révéler un secret : la perte de sa famille dans un accident de voiture lorsqu’elle avait 8 ans. Elle assure à Samuel qu’elle a fait son deuil et ne souhaite plus en parler.



Un expert examine attentivement les œuvres d’art au Pavillon des Fleurs devant Vanessa et Blanche. Il conclut que les œuvres ne sont pas d’Armand Louis comme Blanche le pensait, mais sont plutôt l’œuvre d’une artiste nommée Salomé, ce qui ravit Blanche et énerve Vanessa Kepler.

Jean-Paul discute avec Ariane des révélations de Djawad et Thomas sur la possible survie de Betty, quand ils reçoivent un appel de la prison. Kilian aurait des informations à leur donner. Djawad et Thomas accueillent Aya à sa sortie de prison et lui exposent leurs théories sur la survie de Betty, espérant que la police enquêtera dans cette direction. Cependant, au commissariat, Kilian avoue à Jean-Paul et Ariane qu’il a menti depuis le début et qu’il a tué Betty !

VIDÉO Plus belle la vie du 15 mai 2024 – extrait vidéo

