Plus belle la vie spoilers : la mort d’Abdel expliquée, les résumés jusqu’au 31 mai 2024

Plus belle la vie spoilers : les résumés en avance jusqu’au 31 mai 2024 – Qu’est-ce qui vous attend au Mistral dans les prochaines semaines dans le feuilleton quotidien « Plus belle la vie, encore plus belle » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, c’est le moment. Stars Actu vous dévoile les nouveaux résumés spoilers de « Plus belle la vie, encore plus belle » pour la semaine du lundi 27 au vendredi 31 mai 2024.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que la nouvelle intrigue sera centrée sur l’effondrement de l’ancien quartier du Mistral. Barbara va se sentir mal alors que la mort d’Abdel resurgit et la frappe de nouveau… On va enfin savoir ce qui est arrivé au grand amour de Barbara !

Pendant ce temps là, c’est le début du stage d’Apolline au cabinet Kepler. Et Ariane se retrouve confrontée au passé de sa fille, Zoé… Quant à Jean-Paul, sa fille Lucie a des problèmes au collège.



Plus belle la vie spoilers : les résumés de la semaine du 27 au 31 mai 2024

Lundi 27 mai 2024 (épisode 101) : Le compte à rebours est lancé pour les policiers tandis que les Mistraliens s’organisent pour soutenir Barbara dans sa terrible épreuve.

Mardi 28 mai 2024 (épisode 102) : Samuel prend conscience de la violence des effondrements. Riva continue à s’entêter, mais pas pour les raisons auxquelles pense Thomas. Au collège, Lucie est sous pression.

Mercredi 29 mai 2024 (épisode 103) : Blanche est interrogée par les policiers tandis qu’Apolline débute son stage au cabinet avec Ulysse. Riva refuse d’écouter Thomas et poursuit son entêtement.

Jeudi 30 mai 2024 (épisode 104) : Blanche fait de nouvelles révélations aux enquêteurs, pendant qu’au cabinet médical, Léa et Riva sont en profond désaccord. Entre Apolline et Ulysse, ça démarre sur les chapeaux de roues !

Vendredi 31 mai 2024 (épisode 105) : Ariane est confrontée au passé de Zoé. C’est l’effervescence au Mistral avec un invité surprise à la fête des voisins, ainsi qu’un mystérieux paquet de cigarettes…

