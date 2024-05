Un Si Grand Soleil du 15 mai : Anne en garde à vue ! (résumé et vidéo épisode 1397 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 15 mai 2024, spoiler résumé de l’épisode 1397 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 15 mai 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Anne explique à Arnaud qu’ils ne peuvent pas continuer comme ça, ils doivent dépasser cette situation. Mais Arnaud continue de l’accuser de la mort de Philippe, Anne n’en peut plus… Manu débarque et annonce à Anne qu’elle est placée en garde à vue. Elle est soupçonnée de complicité de meurtre ! Anne ne comprend pas. Alex demande à Arnaud de passer au commissariat pour répondre à quelques questions.

Johanna demande à Florent s’il a du nouveau. Il lui explique qu’ils ont arrêté un suspect mais ils ont fait une perquisition chez Anne. Il ne comprend pas l’acharnement de la police. Johanna pense qu’il y a forcément quelque chose mais Florent lui assure qu’elle est innocente. Il reçoit un appel pour le prévenir de la garde à vue d’Anne.



Marc interroge la psy de l’hôpital sur les punaises de lit, elle ne comprend pas en quoi elle peut lui être utile. Il veut l’interroger sur la psychose collective des punaises de lit. Elle lui donne son point de vue.

Arnaud avoue à Alex ne s’être jamais entendue avec Anne. Il dit que l’image qu’on donne et la réalité sont différentes… Philippe était tendu, il y avait des disputes avec Anne. Il décrie une crise de jalousie suite à un mensonge de Anne.

Janet alerte la directrice de l’hôpital, des patients prennent des risques à cause de la psychose sur les punaises de lit. Janet pense qu’il faut attaquer Brochard pour diffamation. Mais la directrice pense que ça empirerait les choses. Elle pense qu’il faut accepter de l’indemniser pour que ça s’arrête. Janet n’en revient pas.

Au commissariat, Florent pense que le brouillon de mail de Philippe ne prouve rien. Mais Manu pense que si Philippe voulait la déshériter, c’est un très bon mobile pour le tuer. Anne n’arrive pas à croire que Philippe ait voulu faire ça et elle assure qu’ils s’aimaient. Manu a l’impression qu’il avait des raisons de se méfier d’elle…

Au lycée, Thaïs et Maéva parlent des cours quand Arnaud appelle Thaïs pour lui annoncer l’arrestation d’Anne. Il lui propose de passer le voir ce soir, elle accepte. Thaïs est sous le choc, elle dit à Maéva qu’Arnaud a raison depuis le début.

Johanna appelle Levars et dénonce son chantage qui provoque des annulations d’opérations. Elle lui annonce que l’hôpital est prêt à examiner leur offre. L’hôpital accepte de le dédommager à hauteur de 20.700 euros. Et son client doit annoncer publiquement que l’hôpital a fait le nécessaire contre les punaises de lit et qu’il n’hésitera pas à y retourner. Levars transmet.

La rédac chef a lu l’article de Marc mais n’apprécie pas. Elle compare son article à une dissertation indigeste en sciences sociales. Elle lui donne 2 jours pour reprendre son papier en trouvant pourquoi Brochard ment. Pendant ce temps là, Brochard annonce à Levars qu’il n’acceptera qu’à 35.000 euros, Levars pense qu’il abuse. Brochard menace de trouver quelqu’un d’autre. Levars lui dit de bien réfléchir.

Manu et Alex font le point, Manu constate qu’Anne était étonnée face au mail et Alex lui parle des disputes évoquées par Arnaud. Et Alex est sur les traces d’un éventuel complice.

La rédac chef parle avec Chloé, qui critique Marc. Chloé est étonnée et défend Marc. Pendant ce temps là, Marc se plaint de Marie-Sophie auprès de Léonore. Il dit qu’elle n’y connait rien au journalisme, il est remonté. Il pense quitter Midi Libre ! Léonore se moque… Pendant ce temps là, Janet parle de toute l’histoire de Brochard à Clément. Elle est révoltée.

Thaïs retrouve Arnaud, qui lui dit que Cédric s’est incrusté. Cédric sort des bières et veut fêter l’arrestation de Anne ! Thaïs ne comprend pas… Au commissariat, Anne jure son innocence à Florent, qui promet de la sortir de là.

VIDÉO Un si grand soleil du 15 mai extrait, Anne arrêtée par la police

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv