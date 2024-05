Un Si Grand Soleil du 17 mai : Arnaud et Cédric sont coupables (résumé et vidéo épisode 1398 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 17 mai 2024, spoiler résumé de l’épisode 1398 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous avez hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 15 mai 2024.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Publicité





Claire reproche à Florent d’aller encore une fois au commissariat pour Anne plutôt que de partie en week-end avec elle pour voir Kira… Florent pense qu’elles seront mieux sans lui. Mais Claire pense qu’ils avaient besoin de se retrouver… Elle part travailler.

Hugo fait le point avec Manu sur Philippe. Manu pense que ça peut être un meurtre, Hugo lui dit que techniquement c’est une mort accidentel mais si quelqu’un connaissait ses problèmes cardiaques il était quasiment sur de le tuer.



Publicité





Marc prend son temps pour aller travailler, Léonore explique à Louis qu’il s’est vexé après que sa nouvelle rédac chef n’ait pas aimé son article. Marc pense à changer de journal. Louis se moque de lui, il dit qu’il pense à changer de lycée après une mauvaise note ! Marc va ensuite interroger la victime des punaises de lit, il veut avoir des détails. Mais il lui dit qu’il n’a rien à lui montrer, il n’y a plus de punaises chez lui. Il ne veut rien dire de plus.

La garde à vue d’Anne est terminée, Manu lui demande de parler mais elle ne sait rien de plus. Anne va être déférée devant le juge. Florent est désolé et prend la main d’Anne…

Marc appelle Johanna au sujet de Brochard, qui adorerait qu’il le coince. Johanna envoie à Marc la facture de désinfection de son appartement, Marc pense que le prix n’est pas du tout réaliste il a gonflé la facture ! Brochard se plaint à Levars que le journaliste soit revenu à la charge. Levars n’est pas étonné avec tout le bruit qu’il a fait. Il lui conseille de nouveau d’accepter l’offre de l’hôpital, il se range enfin à son avis.

Thaïs appelle Arnaud pour lui proposer une soirée à la plage. Il demande s’il peut emmener Cédric, Thaïs n’a pas très envie. Elle avoue ne pas être bien quand il est là. Elle le trouve limite. Arnaud assure que c’est un mec super mais Thaïs ne le sent pas. Du coup Arnaud préfère passer la soirée avec Cédric !

Florent et Anne sont face à la juge. Florent rappelle à Cécile qu’ils n’ont aucune preuve mais la juge parle des mensonges d’Anne. Et elle ajoute qu’Anne avait un mobile très solide. Cécile décide de la mettre en examen, elle demande son placement en détention provisoire. Florent est désespéré et se confie à Johanna, il a l’impression de l’abandonner. Johanna pense qu’il est trop impliqué et qu’il manque de lucidité… Elle se demande si Anne ne le manipule pas depuis le début… Mais il se dit certain de son innocence.

Claire se plaint auprès de Janet de Florent qui a annulé leur week-end. Janet comprend, Clément a souvent fait pareil… Pendant ce temps là, Marc parle à Marie-Sophie de ce qu’il a découvert sur Brochard. A l’hôpital, Yasmine est écoeurée que Brochard récupère de l’argent sur un mensonge. David pense que l’hôpital cherche à acheter son silence, il croit qu’il y a encore des punaises de lit à l’hôpital. Yasmine lui assure qu’il n’y en a jamais eu, elle s’énerve.

Marc interroge un homme dont l’appartement a été infesté par les punaises de lit. Le propriétaire, Brochard, l’a fait désinfester cette semaine !

Manu interroge encore Laurent Bourdé. Il avoue enfin le cambriolage mais il ne savait pas qu’il était malade, il n’a jamais souhaité sa mort. Et il ne savait pas que c’était la maison de Anne ! Il assure encore qu’elle ne lui a pas indiqué le coffre, il dit que c’est un mec dans un bar. Un certain Sylvain, qui a une vingtaine d’années… Manu veut savoir qui est son complice… Il ne répond pas.

Arnaud reproche à Cédric de déraper devant Thaïs : ils vont finir par se faire griller ! Cédric lui dit que sa meuf doit s’arrêter. Arnaud lui annonce qu’Anne est en prison et lui assure que tout se passe comme prévu !

A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoiler : Janet bouleversée, elle découvre que Clément… (résumé épisode du 31 mai 2024)

VIDÉO Un si grand soleil du 17 mai extrait,

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur france.tv