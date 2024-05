Demain nous appartient spoiler : Violette tombe de haut, elle découvre... (vidéo épisode du 21 mai)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Moment gênant en vue pour Violette dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, alors qu’elle revient d’une collecte avec Jordan pour l’association de Bastien, Violette va tomber de haut !











Publicité





Et pour cause, elle a récupéré le tee-shirt que Jordan a donné et elle avoue à Charles avoir passé la journée à sentir son odeur. Violette prévoie même de dormir avec ! Sauf que Damien débarque pour l’apéro et reconnait son tee-shirt… Il explique que c’est le sien, qu’il a donné à Jordan pour la collecte. Un grand moment de solitude pour Violette, qui préfère s’éclipser…

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Soraya victime d’une terrible agression ! (vidéo épisode du 21 mai)

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1690 du 21 mai 2024 : Violette gênée face à Damien

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay TF1+.