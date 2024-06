Ça commence aujourd’hui du 26 juin 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 26 juin 2024, le sommaire – Ce mercredi après-midi sur France 2, Faustine Bollaert est de retour pour deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit encore de deux rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 26 juin 2024, « Elles pensaient avoir rencontré l’homme idéal »

Nos invitées du jour sont Coralie, Suzanne et Dina. Elles croyaient fermement en leur histoire d’amour, jusqu’au jour où elles ont découvert l’inimaginable. L’homme qu’elles adoraient s’est révélé être un imposteur, un inconnu. Ces femmes ont été profondément choquées en découvrant les mensonges et les trahisons de cet homme. Elles viennent partager leur témoignage dans Ça commence aujourd’hui.

Et à 15h05 « Violences obstétricales : leur accouchement a été le pire jour de leur vie »

Longtemps tabou, le sujet des violences gynécologiques et obstétricales est aujourd’hui de plus en plus évoqué par les femmes. Nos invitées n’étaient pas conscientes d’en avoir été victimes ; ce n’est que plus tard qu’elles ont réalisé que les pratiques médicales et les remarques déplacées lors de leur accouchement étaient en réalité abusives. Bien que les témoignages se multiplient, le combat contre ces violences profondément traumatisantes doit se poursuivre.



Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 26 juin 2024

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

« Elles pensaient avoir rencontré l’homme idéal », c’est ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.