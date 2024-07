« Les plus belles vacances » du 15 juillet 2024 : ce qui vous attend ce soir sur TF1

Publicité





Valérie Damidot vous donne rendez-vous ce lundi soir sur TF1 pour la suite de la saison 7 inédite de son émission « Les plus belles vacances ».





Rendez-vous dès 17h45 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming gratuit sur TF1+.







Publicité





Ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 15 juillet 2024

Ce lundi, Valérie Damidot vous propose le thème « Des vacances pour maman » et elle est de nouveau dans le sud de la France. Ce soir, Caroline Margeridon et ses enfants, Victoire et Alexandre, recherchent la maison de vacances idéale en Corse pour accueillir leurs amis cet été.

Vous allez découvrir les hôtes et lieux suivants :

– Saberah et Sandrine : Domaine authentique de rose, à Porto-Vecchio

– Jacques et Sophie : villa T5 Malizia, à Sainte Lucie de Porto-Vecchio

– Aurélie et Marion : Maison Bord’Eau, à Sainte Lucie de Porto-Vecchio



Publicité





« Les plus belles vacances » : rappel de la présentation de la nouvelle saison

Valérie Damidot vous invite à explorer des hébergements de rêve dans des paysages époustouflants, sans quitter la France. Cap sur le sud du pays ! De la nature sauvage du Cap Corse aux falaises spectaculaires de Bonifacio, en passant par les plages aux eaux cristallines de Santa Giulia, la Corse est un véritable paradis.

La Côte d’Azur n’est pas en reste avec ses criques secrètes et l’effervescence de ses villes côtières, attirant les rêveurs du monde entier. Entre campings 5 étoiles, villas au bord de l’eau, camping-cars et tiny houses, notre pays offre une multitude de possibilités pour des vacances inoubliables.

Chaque jour, du lundi au vendredi, des duos de vacanciers découvriront des lieux d’exception pour les aider à choisir l’endroit idéal où passer leurs plus belles vacances. Dans chaque lieu, ils seront accueillis par un duo de propriétaires qui défendra la qualité de l’hébergement et des activités proposées, dans une compétition ensoleillée pour prouver que leur endroit est le meilleur.

À chaque épisode, une quête différente :

– Caroline Margeridon et ses enfants, Victoire et Alexandre, recherchent la maison de vacances idéale en Corse pour accueillir leurs amis cet été.

– Rahouda et Stéphane Jean-Zephirin de « Familles Nombreuses : La vie en XXL » cherchent un petit coin de paradis pour quelques jours en amoureux, loin de leur grande famille qui va encore s’agrandir avec l’arrivée de leur dixième enfant.

– April Benayoum, 1ère dauphine de Miss France 2021, accompagnée de sa maman, cherche un lieu pour réunir toute sa famille qu’elle voit rarement à cause de son métier de mannequin.

Après chaque visite, chaque duo de vacanciers attribuera deux notes :

– L’hébergement : le lieu de résidence est-il à la hauteur de leurs espérances ?

– Les loisirs : les activités proposées répondent-elles à leurs envies ?

Le tout sous le regard bienveillant de Valérie Damidot, qui rythmera les visites par sa bonne humeur et ses conseils avisés.

En fin d’émission, les vacanciers feront leur choix final et annonceront aux propriétaires le grand vainqueur parmi les trois hébergements en compétition. Le propriétaire gagnant remportera la somme de 500 euros, et les vacanciers auront la certitude d’y vivre « les plus belles vacances ».