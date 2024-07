The Voice Kids 2024 : une première voix à découvrir (VIDEO)

Publicité





The Voice Kids 2024, avant-première – C’est dans quelques semaines que TF1 lancera la nouvelle saison de The Voice Kids, avec Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori comme coachs. Et en attendant les premières auditions à l’aveugle, la chaîne a dévoilé une toute première voix de cette nouvelle saison de The Voice Kids ce lundi.











Publicité





Découvrez la magnifique voix de Tim, un jeune de 12 ans des Hauts-de-Seine, accompagné de sa maman. Il se présente avec un courage inouï devant le public, dos aux coachs, pour interpréter la célèbre chanson « Creep » de Radiohead. L’émotion est au rendez-vous ! Parviendra-t-il à séduire Lara Fabian, Claudio Capéo, Slimane et Patrick Fiori ?

VIDÉO découvrez Tim, première voix de The Voice Kids 2024

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



Publicité