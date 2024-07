Un Si Grand Soleil spoiler : Boris apprend le drame, Eliott libéré (résumé épisode du 22 juillet 2024)

Publicité





Un si grand soleil spoiler, épisode 1444 épisode du 22 juillet 2024 – C’est un drame qui attend la famille Laumière dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans quelques jours, François Laumière va trouver la mort suite à une crise cardiaque alors qu’il se trouvait avec Elisabeth…











Publicité





Laurine veut se venger d’Elisabeth

Mais les derniers mots de François à Laurine ont été… « Elisabeth Bastide ». Résultat, Laurine pense que c’est la faute d’Elisabeth si son père est mort ! Laurine annonce la terrible nouvelle à sa mère, Catherine, et à son frère, Boris. Elle leur dit que c’est à cause d’Elisabeth !

Catherine confronte alors Elisabeth, qui lui raconte la vérité. Elle lui explique que François la faisait chanter et elle l’a vu pour le faire arrêter en lui parlant de son faux diplôme. Reste à savoir si ces explications suffiront à calmer Laurine…

Eliott va sortir de prison

De son côté, Muriel retrouve Eliott au parloir. Et il a une bonne nouvelle à lui annoncer : il va être libéré de prison dans 6 semaines ! Ils sont plus heureux que jamais et Muriel lui assure qu’ils vont rattraper le temps perdu dès sa sortie.



Publicité





A LIRE AUSSI : Un Si Grand Soleil spoilers : votre série déprogrammée du 24 juillet au 9 août 2024

Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici