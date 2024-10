« Taratata fête les 40 ans de Bercy » du 25 octobre 2024 : artistes et invités ce soir sur France 2

Publicité





« Taratata fête les 40 ans de Bercy » du vendredi 25 octobre 2024 : artistes et invités de ce soir sur France 2 – Ce vendredi soir sur France 2, Nagui vous donne rendez-vous pour un numéro inédit spécial 40 ans de Bercy de « Taratata ». Taratata célèbre les 40 ans de Bercy à l’Accor Arena, en soutien à la lutte contre le cancer.





A voir dès 21h10 sur France 2, puis replay sur France.TV.







« Taratata fête les 40 ans de Bercy » : les artistes invités

Taratata, l’émission musicale emblématique de Nagui, écrit une nouvelle page de son histoire avec un concert exceptionnel célébrant les 40 ans de Bercy. Rendez-vous à l’Accor Arena de Paris pour un spectacle vibrant de 3 heures non-stop.

Pour l’occasion, près de 70 artistes se succéderont sur scène, offrant 50 titres dans une ambiance survoltée. Accompagnés de vingt musiciens et choristes, attendez-vous à des duos inédits, des trios explosifs, des medleys revisités, et des collaborations surprenantes. Parmi les artistes invités : Jean-Louis Aubert, Black M, Patrick Bruel, Jenifer, Indochine, MC Solaar, Zazie, et bien d’autres.



Tout au long de la soirée, des personnalités comme Florence Foresti, Teddy Riner et Yannick Noah partageront leurs souvenirs dans cette salle mythique.

Au-delà du concert-anniversaire, cet événement soutient une cause essentielle : tous les bénéfices seront reversés à la Fondation pour la recherche médicale (FRM) pour contribuer à la lutte contre le cancer. Un moment inoubliable alliant musique, nostalgie et solidarité.