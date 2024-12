« Goliath » : votre film inédit ce soir sur France 2 (1er décembre)

Publicité





« Goliath », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 1er décembre 2024, sur France 2. Un film signé Frédéric Tellier avec Pierre Niney, Gilles Lellouche et Emmanuelle Bercot.





A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en streaming vidéo sur France.TV via sa fonction direct.







« Goliath » : l’histoire

France, professeure de sport le jour et ouvrière la nuit, consacre son énergie à combattre l’usage des pesticides. Patrick, un avocat parisien discret et solitaire, s’est spécialisé en droit environnemental. Mathias, un lobbyiste charismatique et toujours en mouvement, défend avec ferveur les intérêts d’un géant de l’agrochimie. Tout bascule lorsqu’un acte radical, commis par une inconnue, fait se croiser ces trois trajectoires improbables. Ce choc de convictions et de personnalités déclenche une série d’événements qui bouleversera leurs vies.



La bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film

« Goliath » c’est ce soir, dimanche 1er décembre 2024, dès 21h10 sur France 2.