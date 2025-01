Ça commence aujourd’hui du 22 janvier 2025 : sommaire de l’émission et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 22 janvier 2025, le sommaire – Ce mercredi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, le numéro inédit a pour thème « Dépression : elles combattent un mal-être familial ».





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 22 janvier 2025 à 13h55 « Dépression : elles combattent un mal-être familial » (inédit)

Nadia a grandi aux côtés d’une mère dépressive, confrontée à plusieurs tentatives de suicide. Ce n’est qu’à l’âge adulte, en vivant elle-même ce mal-être, qu’elle a pleinement compris la souffrance de sa mère.

La dépression, un sujet encore trop souvent tabou : découvrez des témoignages cet après-midi sur France 2.

Et à 15h05 : « Paillettes et burn out » (rediffusion)

Faustine Bollaert se penche sur le mal du siècle : le burn-out. Quelles sont les causes profondes de ce phénomène de plus en plus médiatisé ? Ce syndrome, lié à un mal-être au travail, touche également les trentenaires. Comment ces jeunes professionnels en arrivent-ils à cet épuisement physique et mental ? Nos invités partagent leurs expériences de ce passage à vide vécu avant même d’avoir 30 ans.



Publicité





Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 22 janvier 2025

Nadia a grandi avec une mère dépressive qui a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours. Nadia a pris conscience de ce dont souffrait sa mère une fois adulte quand elle-même a été touchée par ce mal-être. La dépression une sujet encore trop tabou, demain dans #CCA. pic.twitter.com/pLo4e5SkX4 — Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) January 21, 2025

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ses invités ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.