Les 12 coups de midi du 28 janvier : Artus fait chuter Emilien, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 28 janvier 2025, 488ème victoire d’Emilien – Encore une victoire pour Emilien ce mardi midi dans « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi a buté sur une question du Coup de Maître concernant Artus, il a remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.











Publicité





Les 12 coups de midi du 28 janvier, l’étoile mystérieuse dévoilée dans moins de 2 semaines

La cagnotte d’Emilien totalise ainsi l’incroyable somme de 1.980.865 euros de gains et cadeaux. Du côté de l’étoile mystérieuse, rien de plus. On a toujours 6 indices : un paysage de montagne, une grenade, une statut de la justice, un toboggan, une caravane, et une comète.

Qui se cache derrière cette étoile mystérieuse ? D’après les indices et sans certitude, chez Stars-Actu, on penche pour l’acteur américain Tom Hanks. Voici pourquoi :

– La statue de la justice : un clin d’œil à « Philadelphia ».

– La grenade : une référence à « Il faut sauver le soldat Ryan ».

– La comète : en rapport avec « Apollo 13 ».

– Le toboggan : il pourrait évoquer « Toy Story », où Tom Hanks prête sa voix à Woody.

– La caravane : l’acteur était célèbre pour sa caravane personnelle, qu’il utilisait sur tous ses tournages et a vendue en 2021.

– Le cheeseburger : un lien avec la scène chez Burger King dans « Le Terminal ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Didier Deschamps, France Gall, Michel Berger, Carlito



Publicité





A LIRE AUSSI : Les 12 coups de midi : Émilien a-t-il enfin été éliminé en tournage ? Réponse !

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 28 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+v